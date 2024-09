IBM z/VM est conçu pour exécuter des centaines, voire des milliers de serveurs invités sur un seul serveur IBM Z ou un serveur IBM LinuxONE (où seuls les invités Linux et z/VM sont pris en charge) avec les plus hauts degrés d’efficacité et d’élasticité.

La capacité de z/VM à prendre en charge plusieurs images et architectures de machines offre un environnement de production et de test très flexible pour les systèmes d'exploitation IBM Z et LinuxONE :