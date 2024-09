Tirez parti de la gestion du cycle de vie de l’infrastructure virtuelle fournie par Cloud Infrastructure Center, basée sur Red Hat KVM (et IBM z/VM) et rendue possible par l’automatisation des services d’infrastructure.

IBM z/VM

Utilisez un système d’exploitation doté d’un hyperviseur et d’une technologie de virtualisation hautement sécurisés et évolutifs, conçus pour exécuter les machines virtuelles Linux, z/OS, z/VSE et z/TPF, ainsi que Red Hat OpenShift sur les serveurs IBM Z et LinuxONE.