« Comme toutes les entités financières, nous évoluons dans un environnement très concurrentiel », explique Mark Clarke, vice-président des technologies de l'information pour Sagicor Bank Jamaica. « Nous sommes donc toujours à la recherche d'opportunités pour nous différencier et augmenter la valeur que nous offrons à nos clients. Cependant, pour ce faire, nous devons disposer de la bonne technologie ».

Sagicor souhaitait notamment mettre à jour son application bancaire principale. Pendant près d'une décennie, l'organisation s'est appuyée sur une instance de la solution bancaire Temenos du partenaire commercial d'IBM, Temenos AG. Mais alors que de nouvelles versions du logiciel sortaient chaque année, Sagicor était restée fidèle à sa version initiale.

« Nous utilisions encore la série R14 », ajoute M. Clarke, « qui fonctionne bien sûr très bien et qui nous convient parfaitement. Mais nous avons déployé cette technologie bien avant que quiconque ne parle de conteneurisation, de multicloud, etc. Et il était essentiel que nous investissions et passions à une technologie qui nous permettrait non seulement d'optimiser nos services bancaires de base, mais qui nous aiderait à poursuivre notre transformation numérique et à migrer vers le cloud. »

Dans le même temps, l'infrastructure matérielle sous-jacente était également vieillissante et les tâches courantes prenaient trop de temps. La clôture de fin de journée prenait régulièrement plus de six heures, ce qui signifie que la banque ouvrait parfois ses bureaux le matin alors que les clôtures de la veille étaient encore en cours de finalisation, entraînant un ralentissement des opérations en début de journée.

« En tant que client d'une banque, il est incroyablement agaçant de commencer sa journée en faisant la queue pendant longtemps juste pour effectuer un dépôt », ajoute M. Clarke. « Et le pire, c'est que le guichetier ne peut rien faire. Il doit attendre que la technologie fasse son travail. Les files d'attente s'allongent et les clients sont de plus en plus frustrés. C'est loin d'être idéal. »