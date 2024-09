IBM Z Digital Integration Hub 

Moderniser les applications z/OS

M&T a constaté qu'il lui fallait assurer un flux d'informations en temps réel entre ses systèmes bancaires centraux et ses applications cloud hybrides. En s'appuyant sur Z DIH, M&T s'est lancé dans la modernisation de ses applications afin d'obtenir des résultats plus précis et d'améliorer l'expérience des utilisateurs.