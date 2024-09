Intégrez les modèles de machine learning et d’apprentissage en profondeur à vos applications z/OS et générez des informations métier en temps réel et à l’échelle. Importez, déployez et surveillez facilement les modèles afin de valoriser chaque transaction et d’obtenir de nouveaux résultats pour votre entreprise, tout en gérant les accords de niveau de service opérationnels.

Pour une plus grande flexibilité, Machine Learning for z/OS se décline en deux éditions :

IBM Machine Learning for IBM z/OS Enterprise Edition : offre de nombreuses améliorations en termes d'utilisation, telles que de meilleures performances de scoring, une nouvelle version des moteurs d'exécution Spark et Python pour le machine learning, ainsi qu'un outil de configuration guidé par une interface graphique, et bien plus encore.

IBM Machine Learning for IBM z/OS Core Edition : une version simplifiée de WMLz fournissant les services essentiels basés sur REST-API pour les opérations de machine learning, y compris les capacités de scoring en ligne sur IBM Z.

Toutes les éditions d'IBM MLz peuvent être exécutées en tant que solution autonome ou intégrées à la capacité d'IA de votre entreprise en tant que plateforme évolutive.