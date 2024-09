IBM Z Anomaly Analytics utilise le journal IBM Z historique et les données d’indicateurs pour créer un modèle de comportement opérationnel normal. Les données en temps réel sont ensuite évaluées par rapport au modèle afin de détecter et d’alerter les opérations informatiques en cas de comportement anormal.

Dans l’environnement numérique d’aujourd’hui, vos services et applications essentiels doivent toujours être disponibles. Pour les entreprises dotées d’applications hybrides qui incluent IBM Z, la détection et la détermination de l’origine des problèmes liés aux applications hybrides sont devenues plus difficiles en raison de l’augmentation des coûts, de la pénurie de compétences et de l’évolution des modèles d’utilisation.