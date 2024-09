IBM Db2 AI for z/OS adopte l’autonomie pour simplifier les efforts de gestion des bases de données grâce à l’ intégration de l’expertise dans ce domaine. En s’appuyant sur le machine learning et sur l’IA, il peut contribuer à améliorer les performances opérationnelles et à maintenir l’efficacité et l’intégrité de Db2 for z/OS tout en améliorant ses performances, sa fiabilité et sa rentabilité, même dans les circonstances les plus exigeantes.