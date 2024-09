Db2 for z/OS Data Gate (Db2 Data Gate) et Data Gate on cloud fournissent une approche moderne du cloud hybride pour l’accès cloud aux données provenant de Db2 for z/OS.

Avec DB2 Data Gate, vous pouvez synchroniser les données Db2 for z/OS pour les initiatives de cloud hybride, d’analytique et d’IA en réduisant les coûts et l'effort. Les applications peuvent accéder à une copie synchronisée des données Db2 for z/OS avec cohérence transactionnelle, hébergée par un système distinct. Cela permet d'activer une large gamme de plateformes cibles, notamment des déploiements en cloud public, privé et sur site.

Avec Data Gate on cloud, vous pouvez intégrer de précieuses données Db2 for z/OS d’entreprise dans un environnement SaaS Db2 Warehouse pour bénéficier d’un accès direct, ou bien accéder à ces données dans le lakehouse watsonx.data via un connecteur Db2 pour Presto.