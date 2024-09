Une expérience de gestion des données distincte peut être installée et activée en plus de Unified Management Server. Cette interface graphique basée sur navigateur offre des fonctionnalités distinctes pour la gestion des sous-systèmes z/OS. Le produit basé sur les rôles modernise la gestion de Db2 for z/OS, ce qui permet aux développeurs de provisionner des instances, de créer des applications, d’apporter des modifications et de les soumettre pour approbation. Les services tels que la découverte et les opérations sont accessibles via IBM Unified Management Server for z/OS, et toutes les fonctionnalités de Db2 DevOps Experience sont accessibles via l’interface IBM Unified Experience for z/OS.