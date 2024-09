Analysez, gérez, optimisez et migrez les DEDB sans avoir à recourir à un système en ligne IMS. Ces outils puissants, notamment DEDB Pointer Checker, DEDB Tuning Aid et DEDB Unload/Reload, offrent de nombreux utilitaires et fonctions tels que la vérification de l’intégrité de la base de données, ainsi que des rapports d’analyse récapitulatifs et détaillés servant à améliorer la gestion, la maintenance et l’optimisation de la base de données.