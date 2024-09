Veillez à ce que chaque ressource soit dans le bon état au démarrage d’une région grâce au suivi automatisé. IBM CICS Batch Application Control for z/OS suit toutes les demandes de changement d’état des ressources effectuées dans et hors des régions CICS et dans les flux de traitement par lots associés pour réduire le nombre d’interventions manuelles et gagner en productivité.