IBM IMS Program Restart Facility for z/OS automatise le traitement des points de contrôle, des annulations et des redémarrages des BMP (Batch Messaging Programs) IMS et des programmes IMS Batch DLI/DBB. Il gère le processus de sélection de l’ID de point de contrôle en identifiant le jeu de données de journal à utiliser et en créant la tâche de redémarrage par programmation. Il surveille le nombre de points de contrôle créés par l’application de traitements par lots afin de déterminer s’il sont suffisants ou non au cours d’une période donnée. En redémarrant automatiquement et correctement les tâches IMS Batch absentes, vous pouvez éviter les erreurs manuelles et améliorer la disponibilité des systèmes IMS.