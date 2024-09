IMS Database Utility Solution for z/OS d’IBM vous permet de réorganiser les bases de données IMS à fonctionnalités complètes et HALDB (pour « High Availability Large Databases », ou « bases de données de grande taille à haute disponibilité »). Cette solution intègre divers utilitaires IMS et offre des fonctionnalités permettant de maintenir les bases de données optimisées et opérationnelles.

Ce pack de solutions aide à réduire la complexité opérationnelle et l’impact de la réorganisation des bases de données sur les ressources système. L'intégration avec IBM Management Console for IMS and DB2 for z/OS fournit également une interface Web dédiée aux tâches d'administration de base de données.