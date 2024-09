IBM IMS™ Batch Terminal Simulator for z/OS® est un outil de test et de débogage qui offre un moyen complet de vérifier la logique du programme d'application, les interfaces d'application IMS, l'activité de télétraitement, les blocs de contrôle du format 3270 et l'activité des bases de données. Il simule le comportement des applications et génère des rapports contenant des informations détaillées sur les transactions traitées. La solution améliore la programmation des applications, la productivité des tests et l'efficacité pour économiser du temps et de l'argent.