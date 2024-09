L'outil de clonage IBM IMS pour z/OS vous permet de cloner rapidement des sous-systèmes IMS et des bases de données pour augmenter la disponibilité des données. En utilisant la technologie de copie rapide combinée à l'automatisation et à la réduction des efforts manuels, l'outil de clonage IMS permet d'augmenter la productivité et de réduire de manière significative les temps d'arrêt de la production en ligne et les coûts de création d'une copie exacte ou de clonage d'un sous-système et d'une base de données IMS. Cet outil vous permet de cloner rapidement des sous-systèmes IMS complets ou des bases de données sélectionnées, de simplifier la gestion du clonage grâce à l'automatisation et à une interface utilisateur conviviale, d'améliorer la productivité du personnel et de réduire les erreurs en remplaçant les tâches manuelles à forte intensité de main-d'œuvre.