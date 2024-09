IMS Database Solution Pack for z/OS aide à réduire la complexité opérationnelle et l’impact de la réorganisation des bases de données sur les ressources système. Il s’intègre à la solution IBM Tools Base Autonomics Director for z/OS pour vous aider à garantir les performances des bases de données IMS, et à IBM Management Console for IMS and Db2 afin de fournir une interface Web dédiée aux tâches d’administration des bases de données.