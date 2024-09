Exécutez rapidement un démarrage à froid IMS non programmé tout en préservant l’intégrité des bases de données IMS après une défaillance d’IMS. IMS DEDB Fast Recovery corrige les ensembles de données de journaux en ligne (OLDS) et récupère les fichiers DEDB qui étaient actifs lors de la défaillance d’IMS. Il génère également le JCL de l’utilitaire MSDB Dump Recovery à traiter avant le démarrage à froid d’IMS pour la restauration et les mises à jour de la base de données de stockage principale (MSDB), et gère également les ensembles de données RECON IMS Database Recovery Control (DBRC) lorsque cela est nécessaire.