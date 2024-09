IBM IMS Recovery Solution Pack for z/OS est une suite de logiciels qui aide à réduire la complexité opérationnelle et l’impact de la sauvegarde et de la récupération des bases de données sur les ressources système. Elle combine un ensemble de produits IBM qui permettent la sauvegarde et la restauration simultanées de plusieurs ensembles de données et zones Fast Path (dans les environnements Parallel Sysplex et non Parallel Sysplex).