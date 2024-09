Offrez des méthodes modernes de travail et de gestion de Db2 for z/OS et de ses données. IBM Unified Management Server for z/OS fournit tous les services essentiels requis par Db2 DevOps Experience, y compris la découverte, la configuration et les opérations. Les utilisateurs peuvent accéder à toutes les fonctionnalités via IBM Unified Experience for z/OS, une interface graphique basée sur un navigateur reposant sur le framework applicatif open source Zowe. Ils peuvent également y accéder via des API RESTful pour les intégrer dans les pipelines existants.