IMS Explorer for Development (également connu sous le nom d’IMS Explorer) simplifie les tâches de développement d’applications IMS avec cet outil graphique basé sur Eclipse. Utilisez IMS Explorer pour afficher et modifier les bases de données IMS, les segments, les champs, etc. Fourni par l’intermédiaire de la plateforme IBM Explorer for z/OS Aqua, IMS Explorer peut fonctionner avec d’autres produits Eclipse pour prendre en charge le cycle de développement des applications. Installez IMS Explorer à partir des outils de développement du mainframe pour télécharger le site.