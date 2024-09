Les logiciels open source ont démocratisé l’accès à l’IA et l’ont rendue à la fois plus abordable et plus innovante. Toutefois, la mise en œuvre de tels frameworks nécessite toujours une assistance adaptée. Grâce aux nouveaux outils d’IA pour IBM Z et LinuxONE, profitez de notre assistance éprouvée pour déployer et accélérer l’adoption des principaux frameworks d’IA open source sur vos plateformes z/OS et LinuxONE.

Cette série d’outils d’IA réunit une assistance IBM Elite et l’infrastructure d’ingénierie sécurisée d’IBM qui analyse et approuve les frameworks d’IA open source, ainsi que des conteneurs certifiés IBM pour les vulnérabilités de sécurité et la validation de la conformité réglementaire.

Cette série d’outils d’IA pour IBM Z et LinuxONE devrait être disponible au quatrième trimestre 2023.