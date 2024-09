Dans un contexte du cloud hybride caractérisé par les besoins dynamiques des entreprises et une demande en services informatiques difficile à prévoir, la flexibilité est cruciale.



Le modèle tarifaire sur mesure d’IBM Z offre une tarification flexible, basée sur la consommation, de type cloud, pour les logiciels, le matériel et l’informatique sur site, afin de simplifier et de prévoir les prix. Il permet d’améliorer votre capacité d’anticipation et de réponse à des demandes inattendues de manière rentable, sur l’une des plateformes les plus sûres et les plus fiables.