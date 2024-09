IBM Operating System Environment Manager for z/OS (OSEM for z/OS) est un gestionnaire de sorties dynamique et un ensemble de sorties de contrôle standard facultatives pour les environnements OS/390 et z/OS. En tant que gestionnaire de sortie dynamique, il fournit une interface cohérente et facile à utiliser à la plupart des points de sortie fournis par IBM pour améliorer l’environnement OS/390 et z/OS.