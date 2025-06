IBM Operations Manager for z/VM est conçu pour améliorer la surveillance et la gestion des systèmes z/VM et des invités Linux, en automatisant les tâches de maintenance de routine, en envoyant des alertes en fonction des situations ou des seuils et en réagissant automatiquement aux situations qui nécessitent une intervention.

Les programmeurs et les administrateurs système peuvent automatiser les tâches de maintenance de routine en réponse aux alertes système. Les utilisateurs peuvent facilement déboguer les problèmes en visualisant les consoles pour les machines de service et les invités Linux et en interagissant avec eux. Les opérateurs ont la possibilité de mieux interpréter les messages et de déterminer les actions correctives.