Logiciel de sécurité pour IBM Z

Fournit une couche de sécurité supplémentaire pour l’authentification des utilisateurs sur les systèmes IBM Z. Améliore le contrôle d’accès grâce à l’authentification multifacteur pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux systèmes critiques. Gestion des identités et des accès

Gère les identités des utilisateurs et applique les politiques de contrôle d’accès. Permet de garantir que seuls les utilisateurs authentifiés et autorisés peuvent accéder à des ressources système spécifiques, conformément à des exigences de sécurité strictes. Gestion des identités et des accès Sécurité des données

Fournit une authentification multifacteur, une connexion unique et une gouvernance des identités, contribuant ainsi à garantir un accès sécurisé aux applications d’entreprise. Lorsque cette solution est intégrée aux systèmes IBM Z, elle renforce le contrôle des accès et protège les ressources critiques des mainframes en garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent interagir avec les données et applications sensibles. Gestion des identités et des accès

Aide à garantir que les commandes exécutées sur les systèmes IBM Z sont conformes aux politiques de sécurité. Cela permet aux entreprises de mettre en place des contrôles granulaires, d’empêcher les accès non autorisés et d’atténuer les risques grâce à la validation et à l’audit des commandes en temps réel. Gestion des identités et des accès Gestion des menaces Sécurité des données

Gestion complète des identités et des accès, permettant aux organisations de surveiller, d’analyser et d’appliquer efficacement les politiques de sécurité dans les environnements IBM Z. Cette solution contribue à garantir la conformité et à réduire les risques en automatisant la détection des vulnérabilités de sécurité et des violations du contrôle d’accès. Gestion des identités et des accès