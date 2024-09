Depuis son lancement il y a quelques mois, Bank Zero a vu sa clientèle croître rapidement. L’entreprise est convaincue d’avoir la capacité de répondre à la demande en forte hausse.

« Avec l’apport d’IBM et de la technologie open source, Bank Zero gagne du terrain sur le marché », déclare Jay Prag. « Nous sommes sur le point d’atteindre le seuil de rentabilité avec 100 000 clients, et nous avons maintenu des temps de réponse inférieurs à la milliseconde, alors même que les transactions par carte ont doublé et que les connexions aux applications ont été multipliées par dix. Grâce à l’infrastructure IBM hautement évolutive, nous sommes certains de pouvoir faire face à deux à trois millions de clients sans apporter de modifications importantes. »

Bank Zero a été en mesure de s’adapter à une croissance rapide tout en maintenant une équipe informatique relativement modeste, des facteurs qui ont joué un rôle crucial dans le modèle sans frais de l’entreprise. L’automatisation intégrée et la gestion directe offerte par la technologie IBM contribuent de façon considérable à l’efficacité interne de la banque.

« Nous n’avons que deux personnes pour gérer la plateforme IBM LinuxONE qui prend en charge les services bancaires pour des milliers de personnes », ajoute J. Prag. « Le choix de la technologie IBM nous permet de nous concentrer sur notre impact sur le secteur bancaire sud-africain avec une approche totalement nouvelle. Nous avons plus de temps à consacrer au développement de notre clientèle et de nouvelles fonctionnalités passionnantes pour notre application. »

Bank Zero commence à imprimer sa marque dans le secteur bancaire, portée par les smartphones et les technologies bancaires associées.

« Nous sommes la première banque au monde à gérer une plateforme bancaire open source sur IBM LinuxONE, et la première en Afrique du Sud à proposer des services bancaires entièrement sans agence », conclut-il. « En combinant le meilleur d’IBM et des technologies open source, Bank Zero est le fer de lance d’une révolution bancaire qui, nous en sommes convaincus, augmentera la liberté financière en Afrique du Sud et au-delà. Notre relation avec IBM est essentielle pour réaliser ce changement. »