Qu’il s’agisse d’IBM DB2, de Linux sur IBM Z Systems ou de toute autre base de données prise en charge, zSecure Alert identifie et sécurise les systèmes d’exploitation en combinant une base de connaissances sur les menaces à partir de vos paramètres de configuration actifs. En comparant l’activité en temps réel avec les modèles d’accès récents, zSecure Alert peut découvrir et signaler plusieurs types d’attaques et de menaces de configuration, y compris les connexions inappropriées ou privilégiées et les tentatives de connexion infructueuses, les modifications qui enfreignent la politique de sécurité, l’ajout ou la suppression de droits système, les activités suspectes sur le sous-système UNIX, les informations sur les ressources de données sensibles associées à l’accès aux données et l’activité des utilisateurs/groupes privilégiés, et même une connexion zSecure Server perdue.

Grâce à CARLa Auditing and Reporting Language (CARLa), vous pouvez personnaliser les rapports d’alerte pour qu’ils soient envoyés par e-mail, téléphone portable ou pager, ainsi qu’à votre console centrale de sécurité ou de gestion du réseau. Vous pouvez même utiliser zSecure Audit pour démontrer que vous êtes en conformité avec les réglementations de sécurité de votre secteur. zSecure Alert fournit également des conseils sur les contre-mesures à prendre lorsqu’une menace est détectée. Il vous permet de prédéfinir et de personnaliser une contre-mesure à l’aide d’IBM zSecure Admin, comme la révocation instantanée d’un utilisateur ou l’arrêt d’une application lorsqu’un certain événement de sécurité se produit.