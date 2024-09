IBM z/VM est une technologie de virtualisation extrêmement sécurisée et évolutive destinée à l’infrastructure cloud dans le cadre de l’exécution d’applications critiques. Elle prend en charge les systèmes d’exploitation Linux, z/OS, z/VSE et z/TPF sur les serveurs IBM Z et LinuxONE et peut héberger des milliers de serveurs virtuels sur un seul système. zSecure Manager for RACF z/VM simplifie l’administration de sécurité complexe et les questions de conformité informatique inhérentes à un environnement de machines virtuelles.

Grâce à zSecure Manager for RACF z/VM, vous pouvez exécuter des requêtes en quelques secondes et implémenter des changements de masse à moindre coût. Vous pouvez identifier les problèmes RACF sur le système d’exploitation z/VM, tels que les définitions manquantes ou incohérentes, ce qui vous permet de corriger ou d’éviter les erreurs avant qu’elles ne deviennent une menace pour la sécurité et la conformité. Vous pouvez copier ou déplacer des utilisateurs, des groupes, des ressources, des applications ou des bases de données entières et renommer les ID dans la même base de données. Chaque jour, créez des rapports dans un format e-mail, selon votre calendrier. De plus, IBM zSecure Manager pour RACF z/VM offre un cadre étendu pour prendre en charge l’automatisation et le contrôle de la conformité.