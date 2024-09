IBM zSecure Command Verifier garantit que les commandes susceptibles d’affecter vos données sont correctes. Les données de votre organisation constituent probablement l’un de ses actifs les plus précieux. Si ces dernières sont hébergées dans un environnement mainframe, dans l’intérêt de la gestion des risques liés aux informations, pourquoi ne pas empêcher les commandes administratives non conformes qui peuvent modifier ou supprimer l’accès. zSecure Command Verifier authentifiera automatiquement les mots-clés des commandes par rapport aux politiques spécifiées dès qu’une commande sera émise.

Les profils RACF permettent de définir des politiques pour déterminer le type de vérification et définir les actions à entreprendre lorsqu’une commande non conforme est détectée, notamment pour empêcher l’exécution de la commande. L’outil génère des alertes immédiates si certaines commandes sont émises, ce qui permet d’éviter les pannes du système causées par des commandes incorrectes introduites par des administrateurs. En quelques secondes, zSecure Command Verifier stocke les modifications apportées aux profils dans la base de données RACF, en enregistrant le moment où une modification a été apportée au profil et l’administrateur qui a émis la commande.