IBM zSecure Suite ajoute des niveaux de sécurité : audits, alertes, administration, reporting et authentification, qui améliorent la sécurité et la gestion des risques au niveau du matériel IBM® Z, des logiciels, de la virtualisation et des gestionnaires de sécurité externes standard (ESM) tels qu’IBM RACF, CA ACF2 et CA Top Secret).

zSecure Suite automatise les tâches administratives de sécurité pour améliorer l’efficacité et réduire les erreurs, détecte les menaces internes et externes, émet des alertes en temps quasi réel et surveille la conformité.