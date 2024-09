La plupart des audits de conformité font perdre du temps aux entreprises, car ils accaparent le personnel pour satisfaire les demandes des auditeurs et assembler des données provenant de sources multiples. La lutte contre l’écart graduel de conformité des mainframes résultant du maintien, de la mise à jour et de l’ajout de nouveaux processus de conformité peut représenter un effort considérable. Les nouveaux IBM Z Security and Compliance Center et LinuxONE Security and Compliance Center peuvent vous aider à réduire la complexité de votre flux de conformité et l’ambiguïté des audits.