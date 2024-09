Avec zSecure Admin, automatisez les tâches fastidieuses de gestion de la sécurité informatique en identifiant, en analysant et en prévenant rapidement les problèmes dans IBM RACF. Vous pouvez également surveiller les utilisateurs privilégiés pour vous assurer que les anciens comptes sont correctement supprimés et que les produits ont été intégrés de manière appropriée. zSecure Admin s’intègre parfaitement à zSecure Audit pour une surveillance et une remédiation de bout en bout.

Avec zSecure Admin, administrez plusieurs systèmes dans une seule interface d’application. Vous pouvez comparer les profils, fusionner efficacement les règles de sécurité de différentes bases de données ou renommer les ID au sein de la même base de données. En cas de fusion de profils à partir de différentes bases de données, zSecure Admin effectue des contrôles de cohérence approfondis et signale les conflits potentiels avant de générer des commandes, ce qui facilite les efforts de consolidation et l’automatisation de la mise en conformité.

Pour le contrôle d’accès au réseau, zSecure Admin fournit des fonctionnalités permettant de créer des rapports sur l’utilisation réelle des profils et des autorisations et de les relier aux informations définies dans la base de données RACF actuelle. Cela met en évidence l’utilisation des profils et des autorisations en production, expose les relations entre utilisateurs et ressources, et identifie les profils et autorisations inutilisés ou obsolètes dans les listes de contrôle d’accès.