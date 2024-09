Unified Key Orchestrator for IBM z/OS (UKO for z/OS) peut aider votre entreprise à gérer et à déplacer les workloads de gestion des clés entre vos environnements sur site et cloud, avec une garantie de conformité et de sécurité. Avec UKO for z/OS, vous pouvez gérer vos clés de chiffrement dans toute votre entreprise à partir d’une interface utilisateur unique et fiable. Déployé en tant que logiciel z/OS, UKO for z/OS vous permet d’orchestrer les clés sur tous vos systèmes IBM z/OS et sur plusieurs clouds publics. Il étend même la prise en charge à la gestion des clés pour zKey sur Linux on IBM Z et IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager. Unified Key Orchestrator for z/OS est également conçu pour la gestion des clés propre au chiffrement des jeux de données IBM z/OS, pour vous aider à passer au chiffrement omniprésent IBM Z Pervasive Encryption.