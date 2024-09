Avec IBM zSecure Audit et/ou IBM zSecure Alert, vous pouvez transférer des événements vers des référentiels d’événements de sécurité courants tels que des SIEM et QRadar, et exploiter la puissance d’IBM Cloud Pak for Security (CP4S) dans votre environnement Z. Qu’est-ce que CP4S ? IBM Cloud Pak for Security (CP4S) rassemble les données et les workflows dans une seule plateforme pour aider les équipes de sécurité à : (1) obtenir des informations sur la sécurité à l’échelle de l’entreprise grâce à une console unifiée pour les outils de sécurité tiers et IBM. CP4S ingère les événements de sécurité dès qu’ils arrivent via des référentiels d’événements de sécurité courants tels que QRadar. (2) Agir plus rapidement à l’aide de l’IA et de l’automatisation, d’opérations simplifiées et d’une réponse rationalisée. Et (3), grâce à une architecture modernisée, accéder à la console n’importe où avec une plateforme multicloud ouverte.