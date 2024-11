IBM Threat Detection for z/OS

IBM TDz détecte et signale les accès aux données anormaux et potentiellement malveillants sur les systèmes z/OS en utilisant l’intelligence artificielle. Le système comprend une politique et des listes d’exclusion pour minimiser les faux positifs et fournit des artefacts tangibles à des fins de diagnostic et de résolution. Les informations relatives à l’accès aux données z/OS sont collectées par DFSMS et l’IBM z/OS Workload Interaction Correlator sous la forme d’enregistrements SMF de type 98 sous-types 5-8.