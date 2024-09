Node.js est un environnement d’exécution stratégique et populaire pour la création d’applications d’entreprise cloud natives et open source. Utilisez le framework LoopBack et API Connect pour créer, gérer, sécuriser et surveiller vos API et microservices. Sur z/OS, CICS Transaction Server pour z/OS 5.5 introduit la prise en charge de la gestion des applications z/OS Node.js dans les régions CICS et fournit un transport optimisé localement via le module de nœud ibm-cics-api pour appeler les services CICS. Zowe, une plateforme open source qui offre des interfaces modernes pour interagir avec z/OS, s’appuie sur Node.js pour fournir son framework de bureau. Le module de nœud ibm_db fournit une connectivité pour les applications Node.js à Db2 sur z/OS et les plateformes distribuées, grâce à la prise en charge ODBC dans db2connect et IBM Db2 for z/OS. Le module de nœud RACF fournit des capacités d’authentification pour l’installation RACF de z/OS et les modules de nœud zcrypto fournissent des interfaces pour exploiter les trousseaux de clés RACF, vous permettant de créer des applications Web sécurisées.