Utilisez l’API pour personnaliser facilement les écrans ZSecure CICS Toolkit afin de répondre aux exigences d’une installation spécifique et de contrôler la quantité et le type d’informations affichés aux administrateurs décentralisés. Vous pouvez également personnaliser les commandes RACF prises en charge par zSecure CICS Toolkit. L’API permet en outre à une application autorisée de vérifier le mot de passe d’un autre utilisateur. Les écrans n’afficheront à vos administrateurs locaux que les options et les champs que vous avez sélectionnés.