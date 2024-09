Compilateurs IBM

Un compilateur qui prend en charge les applications z/OS écrites en Python. Utilisez-le pour moderniser vos applications critiques en développant des API, des plugins et des encapsuleurs pour améliorer vos applications métier critiques et travailler plus rapidement.

Un compilateur Go référence qui fournit à la plateforme z/OS un cadre d’exigences puissant pour la création d’applications rapides et évolutives.

Un SDK gratuit qui permet de connecter des applications Node.js aux ressources z/OS. Il fournit une solution d’exécution JavaScript autonome et une solution JavaScript côté serveur dédiées à la création de modules Node.js natifs et JavaScript pour la plateforme IBM Z.

IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS

Une plateforme pour la création d’applications d’entreprise modernes particulièrement robustes, évolutives et fiables. Les développeurs peuvent créer des applications par lots et transactionnelles, des microservices et bien plus encore en utilisant les API, les bibliothèques et les cadres d’exigences de Java.