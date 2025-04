IBM COBOL Upgrade Advisor for z/OS (CUAZ) accélère et simplifie la mise à niveau vers Enterprise COBOL 6 avec analyse et reporting dans une interface moderne Visual Studio Code (VS Code). CUAZ aide les entreprises à moderniser leurs applications COBOL, à simplifier les mises à niveau et à rester à jour avec les compilateurs compatibles tout en optimisant les performances sur le matériel IBM Z.