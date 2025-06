Serveurs et cyber-résilience avec IBM Z

Protégez les données critiques et récupérez rapidement en cas de cyberattaque grâce à l’outil de résilience Cyber Vault (IBM Z). Cet outil surveille et valide en permanence l’intégrité des données sur les systèmes IBM Z, créant des sauvegardes isolées et sécurisées pour détecter et atténuer les menaces telles que les ransomwares. En permettant une récupération rapide et en réduisant les temps d’arrêt, il contribue à assurer la continuité des opérations et à renforcer la cyber-résilience globale des entreprises.