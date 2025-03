Logiciel de sécurité pour IBM Z

Le logiciel de sécurité IBM Z améliore la protection de sécurité avancée basée sur le matériel avec des outils pour surveiller, gérer et appliquer la sécurité dans toute votre infrastructure. Il s’intègre de façon fluide aux fonctionnalités IBM Z pour assurer la gestion du chiffrement, la détection des menaces et la résilience intégrée, aidant ainsi les organisations à sécuriser les données critiques, à respecter les normes de conformité et à maintenir la continuité opérationnelle même en cas de perturbations.