IBM QRadar Suite est une solution modernisée de détection et de réponse aux menaces conçue pour unifier l’expérience des analystes de sécurité et leur permettre d’intervenir plus rapidement tout au long du cycle de vie des incidents. Le portefeuille intègre une IA et une automatisation de niveau entreprise afin d’augmenter considérablement la productivité des analystes, ce qui permet aux équipes de sécurité dont les ressources sont limitées de travailler plus efficacement sur les technologies de base.

Grâce à une interface utilisateur commune, des informations partagées et des workflows connectés, la solution propose des produits intégrés pour les cas d’utilisation suivants :