Début 2021, en plus de son rôle de vice-président exécutif et responsable de la stratégie numérique d’entreprise du groupe Doosan, M. Oh a également été nommé directeur de l’exploitation au sein de DDI. A l’occasion de cette nomination, il s’est penché sur l’évolution du contexte de sécurité et la manière d’y faire face, convaincu qu’un programme de cybersécurité efficace et complet devait être le fondement de tout effort de transformation numérique. Et heureusement, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a pris en charge le pilotage du processus de transformation numérique, non seulement pour DDI, mais aussi pour le groupe mondial Doosan.

« L’une des premières choses que j’ai mentionnées à notre équipe de direction était l’importance de protéger notre investissement dans la transformation numérique, » se souvient M. Oh, « Et comme vous l’imaginez, il a fallu un peu de temps pour la convaincre de renforcer notre position. Souvent, la sécurité est tenue pour acquise : jusqu’ici, tout s’est bien passé, il n’y a pas de raison que cela change. Mais je me suis efforcé de leur démontrer que la sécurité était un élément fondamental de notre réussite future. Que ce n’était pas quelque chose qui existait en parallèle de notre transformation, mais le fondement de celle-ci.

M. Oh souhaitait notamment faire évoluer le groupe Doosan vers une posture de sécurité plus proactive et plus globale. Jusque-là, les efforts de sécurité de l’entreprise étaient gérés par une unité business ou au niveau régional, ce qui pénalisait la collaboration entre les équipes de sécurité.

« Le groupe Doosan est présent dans plus de 40 pays », ajoute M. Oh. « A l’échelle mondiale, il est impossible d’harmoniser les choses pour tous vos employés. Ils doivent déjà en être à ce stade grâce aux politiques, aux processus et à des outils technologiques proactifs.

« Je voulais m’assurer que tous les membres de nos équipes de sécurité internationales bénéficiaient d’une même vue consolidée sur tous les points de terminaison que nous gérons. Cela passait par l’élargissement de notre périmètre et l’intégration d’une visibilité globale, exploitable et en temps réel. »