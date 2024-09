Les réseaux sont le fondement du monde connecté d’aujourd’hui, ce qui en fait une cible de choix pour les cyber-pirates qui cherchent à causer des perturbations, mais aussi une source essentielle de données pour la détection et l’analyse des menaces.



IBM Security QRadar Network Detection and Response (NDR) aide vos équipes de sécurité en analysant l’activité du réseau en temps réel. Il associe une visibilité d’une grande ampleur avec des données et des analyses de haute qualité pour permettre d’obtenir des renseignements et des réponses exploitables.