Fonctionnalités du produit

Assistant informatique Un système de gestion des alertes alimenté par l’IA permet de faciliter les workloads des analystes en traitant les alertes de manière autonome, réduisant ainsi le nombre de faux positifs de 90 % en moyenne. Il apprend des décisions des analystes, puis conserve le capital intellectuel et les comportements appris pour fournir des recommandations et accélérer les réponses.

Stratégies de détection personnalisées Le script de stratégie de détection (DeStra) permet aux utilisateurs d’élaborer des stratégies de détection personnalisées (au-delà des modèles préconfigurés) pour répondre aux exigences de conformité ou aux besoins spécifiques de l’entreprise sans avoir à réamorcer le point de terminaison.

Prévention des ransomwares Les attaques par ransomwares sont en hausse et ne feront que gagner en fréquence et en complexité. Les méthodes antivirus ne suffisent plus. QRadar EDR peut aider les organisations à détecter et à neutraliser les ransomwares, en temps quasi réel.