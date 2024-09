Sources des journaux d’événements : QRadar SIEM analyse et convertit automatiquement les événements d’une source de journal en un format taxonomique standard. Pour ce faire, QRadar SIEM détecte automatiquement plus de 450 DSM, d’Amazon à Zscaler, prêts à être utilisés dès l’installation de QRadar et pris en charge par IBM.



QRadar SIEM traite les événements provenant d’une source de journal en utilisant des protocoles tels que syslog, syslog-tcp et SNMP. Il est également possible de configurer sur QRadar SIEM des connexions sortantes en utilisant des protocoles tels que SCP, SFTP, FTP, JDBC, Check Point OPSEC et SMB/CIFS pour récupérer les événements.Pour consulter toutes les applications d’IBM ou de partenaires commerciaux pour QRadar SIEM, rendez-vous sur IBM App Exchange (lien externe à ibm.com).



Périphériques de contrôle du flux réseau : QRadar SIEM peut recevoir des flux de nombreux types de sources de données réseau, ou sources de flux, classées comme internes ou externes. Cela permet d’avoir une vision plus détaillée de votre réseau et d’éliminer les zones d’ombre.

Les protocoles de flux externes suivants sont pris en charge :

