Connectez-vous à vos sources de données existantes pour obtenir des informations plus approfondies et agir plus rapidement grâce à l’automatisation. Que vos données résident dans des outils IBM ou tiers, sur site ou dans des environnements multiclouds, la plateforme de sécurité ouverte vous aide à identifier les menaces et les risques, et à y répondre, le tout sans déplacer vos données.