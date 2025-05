Qu’est-ce que la prévention des pertes de données (DLP) ?

Les données sont à risque, quel que soit l’endroit où elles sont stockées. La protection des informations est donc une priorité majeure pour les entreprises. En cas d’échec, les coûts peuvent s’avérer élevés. Dans son dernier Rapport sur le coût d’une violation de données, IBM révèle qu’à l’échelle mondiale, le coût moyen d’une violation de données a augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 4,88 millions de dollars, soit la plus forte hausse depuis la pandémie.



Les données personnelles identifiables (PII), en particulier, ont une grande valeur pour les cybercriminels et sont une cible fréquente. Le rapport sur le coût d’une violation de données a également révélé que près de la moitié des violations concernaient les données personnelles des clients, qui peuvent inclure des numéros d’identification fiscale, des adresses e-mail, des numéros de téléphone et des adresses personnelles. Les données relatives à la propriété intellectuelle suivent de près, représentant 43 % des violations.

La protection des données devient de plus en plus complexe, car les informations peuvent être utilisées ou stockées dans divers formats, à différents endroits, et par différentes parties prenantes au sein d’une entreprise. De plus, chaque ensemble de données peut nécessiter des règles spécifiques en fonction de son niveau de sensibilité ou des réglementations en matière de confidentialité des données.

Les politiques et outils DLP aident les entreprises à se protéger en surveillant chaque donnée sur l’ensemble du réseau dans les trois états : en cours d’utilisation, en mouvement et au repos.

Données en cours d’utilisation : concerne l’accès aux données, leur traitement, leur mise à jour ou leur suppression. Par exemple, les données d’une entreprise utilisées pour des analyses ou des calculs ou un document texte modifié par un utilisateur final.

Données en mouvement : également appelées données en transit, ce sont des données qui se déplacent sur un réseau, par exemple lorsqu’elles sont transmises par un serveur de flux d’événements ou une application de messagerie, ou encore lorsqu’elles sont transférées vers différents réseaux. Les données en mouvement sont les moins sécurisées des trois états et nécessitent une attention particulière.

Données au repos : il s’agit des données stockées, que ce soit sur un espace de stockage cloud, un disque dur local ou dans une archive. En général, les données au repos sont plus faciles à protéger, mais elles nécessitent néanmoins des mesures de sécurité appropriées. Les données au repos peuvent être compromises par un geste aussi simple que se saisir d’une clé USB laissée sur un bureau sans surveillance.

Idéalement, la solution de prévention des pertes de données d’une entreprise doit être capable de surveiller toutes les données, qu’elles soient en cours d’utilisation, en transit ou au repos, et ce, sur l’ensemble des logiciels utilisés. Par exemple, en ajoutant une protection DLP pour l’archivage, les applications de business intelligence (BI), les e-mails, les outils de collaboration et les systèmes d’exploitation comme macOS et Microsoft Windows.