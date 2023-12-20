Que sont les tests d’intrusion réseau ?

Le test d’intrusion réseau est un type de test d’intrusion (en anglais « pen test ») qui cible spécifiquement l’ensemble du réseau informatique d’une entreprise par le biais du piratage éthique.

L’objectif des tests d’intrusion réseau est de révéler et d’identifier les vulnérabilités au sein de l’entreprise. Cela inclut une évaluation approfondie des mesures de sécurité du réseau par le biais de tests aussi bien externes qu’internes, comme les tests d’applications web et les attaques par phishing fictives.

Comment fonctionnent les tests d’intrusion réseau ?

Pour la pénétration d’un réseau, les pirates éthiques (appelés « équipes rouges » dans le jargon de la cybersécurité), utilisent des outils et des techniques de piratage pour exécuter une cyberattaque simulée sur le système informatique d’une organisation. L’objectif est de parvenir à passer derrière le pare-feu de l’organisation et d’obtenir un accès non autorisé.

Les tests d’intrusion réseau peuvent inclure l’ attaque d’applications web, d’API, de points de terminaison et de commandes physiques. Les attaques simulées sur le système d’exploitation peuvent révéler des faiblesses de sécurité et montrer à l’organisation où se trouvent les points faibles.

Ces attaques simulées aident les équipes de sécurité à détecter les failles de sécurité liées à l’infrastructure du réseau. Les menaces courantes qui peuvent être testées comprennent l’attaque par déni de service distribué (DDos), le système de noms de domaine (DNS), les logiciels malveillants, le phishing et l’injection SQL.

Les testeurs utilisent également des outils pour exécuter la phase de reconnaissance et automatiser le processus de test d’intrusion. La plupart du temps, il existe deux types de test : les tests internes et les tests externes.

Tests réseau internes : dans un test interne, les testeurs agissent comme des attaquants internes ou une personne qui tente de commettre un acte malveillant avec des identifiants volés. L’objectif principal de ce type de test est de détecter les vulnérabilités qu’une personne ou un employé est susceptible d’exploiter au sein de l’organisation. Cette simulation consiste à dérober des informations et à abuser des privilèges pour accéder à des données privées ou sensibles.

Tests réseau externes :les services de test externe d’intrusion réseau sont destinés à imiter des attaquants externes qui tentent de pénétrer dans le réseau. Les testeurs s’efforcent de détecter les problèmes de sécurité directement liés aux appareils connectés à l’Internet (serveurs, routeurs, sites Web, applications et ordinateurs des employés, qui présentent des risques en raison de leur exposition à l’Internet ouvert).

Processus du test d’intrusion réseau

La plupart du temps, un test de pénétration du réseau suit quatre étapes définies. Le test se conclut par un rapport contenant une analyse détaillée des risques qui pèsent sur l’organisation et un récapitulatif des points problématiques.

Rassembler les informations et planifier

Au cours de cette première phase, les pirates éthiques discutent avec les principales parties prenantes de l’objectif global du test et des vulnérabilités que l’organisation a déjà identifiées. Avant d’exécuter le test d’intrusion proprement dit, il faut passer par une évaluation des vulnérabilités.

Ensuite, les testeurs et les parties prenantes peuvent décider des tests à effectuer et des indicateurs de réussite qu’ils prévoient d’utiliser. Pour exécuter des attaques simulées, il existe de nombreux outils et méthodologies différents, notamment l’analyse des ports et la cartographie du réseau (nmap).

Trois types de tests sont couramment utilisés. Selon l’entreprise, ils peuvent être utilisés individuellement ou combinés.

Test de la boîte noire : un test de la « boîte noire » simule l’approche d’un pirate informatique de niveau moyen, sans connaissance interne du réseau. Ce type de test est un test externe, car son objectif est d’utiliser les vulnérabilités extérieures du réseau.

Test en boîte grise : ce type de test de pénétration du réseau se focalise davantage sur les processus internes ; il est effectué en se mettant dans la peau d’un pirate qui dispose d’un accès au système interne. tout en incluant certaines spécificités d’un pirate externe. Le test en boîte grise propose d’incarner un acteur malveillant au sein d’une organisation, qui peut disposer de privilèges élevés et qu’il utilise de manière criminelle.

Test en boîte blanche : il s’agit du plus intrusif des trois types de tests de sécurité. Ce test propose d’incarner un spécialiste informatique ou une personne ayant accès au code source de l’organisation et à toutes les données possibles sur le système. Généralement effectué en dernier, ce test sert à évaluer l’intégrité d’une architecture informatique. Il permet de s’assurer que le système cible est inviolable face aux éventuels pirates informatiques et cyberattaques.

Reconnaissance et découverte

Au cours de la phase de reconnaissance et de découverte, les testeurs utilisent les données de reconnaissance pour exécuter des tests en direct et découvrir les vulnérabilités existantes par le biais de tactiques telles que l’ingénierie sociale. En utilisant des leurres pour inciter les individus à communiquer certaines informations, les testeurs s’efforcent de localiser les points faibles, le but étant ensuite de cibler ces vulnérabilités.

Lors de l’étape de découverte, les testeurs ont à leur disposition des outils tels qu’un scanner de ports et un scanner de vulnérabilité. Le scanner de ports identifie les ports ouverts d’un système (dans lesquels les pirates peuvent entrer) et le scanner de vulnérabilités identifie les vulnérabilités existantes du système.

Exécuter le test de pénétration du réseau

L’étape suivante consiste à exploiter tous les travaux préliminaires réalisés jusqu’à présent. Lors de cette étape, les testeurs exécutent les tests de pénétration du réseau à l’aide d’outils capables d’utiliser des scripts ou de subtiliser des données. L’objectif est de déterminer les dommages que les pirates éthiques sont capables de provoquer et, s’ils obtiennent un accès, d’estimer le temps pendant lequel ils peuvent rester dans le système.

Les testeurs peuvent commencer par tester une vulnérabilité à la fois, mais ils doivent effectuer des tests sur plusieurs vulnérabilités pour s’assurer qu’une approche globale est adoptée pour résoudre ces risques de sécurité.

Analyser les informations et dresser un compte-rendu

La dernière étape consiste à décrire les tests de pénétration du réseau effectués, à examiner les résultats de chacun de ces tests et à discuter avec l’équipe de sécurité de l’information des étapes de résolution qui peuvent être mises en œuvre. Le rapport détaille l’ensemble du processus du début jusqu’à la fin et identifie les vulnérabilités, les preuves, les données et les recommandations de l’entreprise.

Ce rapport est clé pour le propriétaire de l’entreprise, car il lui permet d’avoir une vue d’ensemble des risques identifiés et fournit une analyse qui doit lui permettre de prendre des décisions pertinentes.

Pourquoi les entreprises effectuent-elles des tests de détection du réseau ?

Protégez vos données

Dans un contexte de menaces, il est essentiel que les organisations se protègent. Les données en particulier doivent être retranchées derrière des barrières de sécurité pour éviter tout accès non autorisé aux processus métier et aux informations sensibles. Un test de pénétration du réseau identifie toutes les vulnérabilités et permet de protéger les données de votre organisation contre tous les points d’entrée possibles. L’analyse des vulnérabilités, tout bénéfique qu’elle soit, n’est pas aussi complète qu’un test d’intrusion. Elle gagnera cependant à être utilisée en complément de ce test.
Comprendre vos contrôles de sécurité

Les tests d’intrusion vous permettent de mieux comprendre les contrôles de sécurité qui fonctionnent et ceux qui doivent être renforcés. Les tests d’intrusion réseau permettent également à l’organisation d’analyser sa posture de sécurité.
Empêcher les violations de données

L’analyse préventive des vulnérabilités réseau de votre organisation permet d’éliminer presque tous les risques de violation de données. Les tests d’intrusion améliorent la sécurité globale par le biais d’évaluations de sécurité et d’analyses de cybersécurité.

