Qu’est-ce que la gestion de la mobilité d’entreprise (EMM) ?

Dans les organisations d’aujourd’hui, un large éventail d’appareils mobiles sont utilisés pour accéder aux données de l’entreprise et les traiter . Grâce à la popularité des programmes bring your own device (BYOD), ils peuvent inclure à la fois les smartphones et les tablettes fournis par l’entreprise et par les employés fonctionnant sous iOS, Android, Microsoft Windows et macOS.

Selon Omdia, plus de 60 % du personnel utilise des appareils mobiles pour des tâches critiques, et 67 % des entreprises prennent en charge le byod.1​

Pour les employés, l’accès mobile transparent aux applications métier, telles que les e-mails et les outils de gestion de la relation client (CRM), augmente la productivité.

Pour les services informatiques, cependant, la dépendance croissante à l'égard de la technologie mobile peut entraîner des défis en matière de cybersécurité et de gestion. Il peut être difficile de gérer l’ authentification, d’appliquer des politiques de sécurité cohérentes et d’assurer la conformité sur un large éventail d’appareils personnels et contrôlés par l’entreprise. Les entreprises sont vulnérables aux violations de données, aux violations de conformité et aux interruptions d'activité.

Les outils de gestion de la mobilité d'entreprise offrent aux équipes informatiques une console unique pour gérer tous les actifs mobiles, des applications individuelles aux smartphones et tablettes, qu'ils soient fournis par l'entreprise ou détenus par les employés, sur n'importe quel système d'exploitation mobile.

Avec EMM, les entreprises peuvent rationaliser l'administration des appareils mobiles tout en protégeant les données d'entreprise dans les espaces de travail numériques. EMM aide les équipes informatiques à trouver un équilibre entre la flexibilité de la main-d'œuvre et la sécurité mobile, en simplifiant les opérations et en renforçant la posture de sécurité globale .